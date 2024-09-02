Altındağ\'da Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Güncel

Altındağ Belediyesine bağlı 24 kadın eğitim ve kültür merkezinde yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kayıtlar 20 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Merkezlerde kadınlara dil, meslek edindirme, el becerileri, enstrüman ve spor gibi birçok alanla ilgili eğitim verilecek.

Tamamı ücretsiz meslek edindirme ve hobi kurs kayıtları için başvurular kadın eğitim ve kültür merkezlerinde alınacak.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, konuya ilişkin açıklamasında, evden çıkmayan, sosyal hayatı olmayan kadınların merkezlerdeki eğitimler aracılığıyla hem sosyal aktivitelere katıldığını hem de çalışma hayatına atıldığını belirterek, "Tüm Altındağlı kadınlarımızı, 24 farklı mahallemizde hizmet veren kadın eğitim ve kültür merkezlerimize üye olmaya ve ücretsiz olarak tüm imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.