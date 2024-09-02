Altındağ'da Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Altındağ'da Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Altındağ\'da Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Altındağ Belediyesine bağlı 24 kadın eğitim ve kültür merkezinde yeni dönem kurs kayıtları 20 Eylül'e kadar alınacak. Merkezlerde dil, meslek edindirme, el becerileri, enstrüman ve spor gibi birçok alanda ücretsiz eğitim verilecek. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kadınların sosyal hayata katılmaları ve çalışma hayatına adım atmaları için merkezlere başvurmalarını teşvik etti.

02.09.2024 17:17
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Altındağ Belediyesine bağlı 24 kadın eğitim ve kültür merkezinde yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kayıtlar 20 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Merkezlerde kadınlara dil, meslek edindirme, el becerileri, enstrüman ve spor gibi birçok alanla ilgili eğitim verilecek.

Tamamı ücretsiz meslek edindirme ve hobi kurs kayıtları için başvurular kadın eğitim ve kültür merkezlerinde alınacak.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, konuya ilişkin açıklamasında, evden çıkmayan, sosyal hayatı olmayan kadınların merkezlerdeki eğitimler aracılığıyla hem sosyal aktivitelere katıldığını hem de çalışma hayatına atıldığını belirterek, "Tüm Altındağlı kadınlarımızı, 24 farklı mahallemizde hizmet veren kadın eğitim ve kültür merkezlerimize üye olmaya ve ücretsiz olarak tüm imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altındağ'da Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altındağ'da Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
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