Altındağ Belediyesi'nde Grev: İşçiler Ekmek Mücadelesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altındağ Belediyesi'nde Grev: İşçiler Ekmek Mücadelesinde

Mahmut Arslan, grevdeki işçiler için ek protokolün uygulanmasını talep ettiklerini açıkladı.

05.05.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Altındağ Belediyesi'ndeki grevle ilgili, "Amacımız kavga etmek, belediyeye zarar vermek değil. Amacımız işimizi, aşımızı geri almak." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Altındağ Belediyesi'nde başlattığı greve katılan işçileri ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikasının Altındağ Belediyesi'nde 25 yıldır yetkili olduğunu ve mevcut belediye yönetimi ile geçmişte 3 dönem çalıştıklarını belirterek, bir önceki belediye başkanı ile imzaladıkları ek protokolün yürürlüğe girmesine rağmen yeni belediye başkanının bu protokolü reddettiğine dikkati çekti.

İmzaladıkları ek protokol için direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Siyaset yapmıyoruz. Çalışanların insan onuruna yaraşır bir ücret almasını talep ediyoruz. Kimseyle kişisel sorunumuz yok. Bu yönetimle de hiçbir kişiyle de sorunumuz yok."

İşçilerin sendikalarına sahip çıktıkları için işten çıkarıldığını dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlarımızın hakkında bir gün soruşturma açılmamış, disiplin cezası almamışlar. Herhangi bir disiplin olayları yok. Sadece sendikamızın ilkeleri, kararlı duruşuna ve kendi ekmeğine sahip çıktıkları için işten atıldılar. Amacımız kavga etmek, belediyeye zarar vermek değil. Amacımız işimizi, aşımızı geri almak. Bundan daha doğal ne olabilir? İşimizi istiyoruz. Haksız yere işten çıkarıldık. İşimizi istiyoruz diye burada çadır kuruyoruz."

Ek protokolün uygulanmaması halinde işçilerin önemli kayıplar yaşayacağını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"İkramiyemizi 52 günden 36 güne indiriyorlar. Yıllık ücret zammını yüzde 7 veriyorlar. Ulaşım ve yakacak yardımını kaldırıyorlar ve 32 bin lira olan maaşımızı 28 bin liraya düşüyorlar. Bütün bu hukuksuzluklara rağmen sorumlu davrandık. Kimseyi kişisel hedef olarak göstermedik. Bizim sorunumuz aşımız, ekmeğimiz, çalışanların haklarının korunması. Gelin uzlaşalım, masada görüşelim ve makul bir toplu sözleşmede anlaşalım. Haksız bir eylem yapmıyoruz. Yasal haklarımızı kullanıyoruz. Bizi dinleyenler dinler, dinlemeyenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

Arslan, konuşmasının ardından grev çadırına geçti, işçilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

Altındağ Belediyesi, Mahmut Arslan, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi'nde Grev: İşçiler Ekmek Mücadelesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:09:37. #7.12#
SON DAKİKA: Altındağ Belediyesi'nde Grev: İşçiler Ekmek Mücadelesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.