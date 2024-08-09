Altındağ Belediyesi Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altındağ Belediyesi Protesto Edildi

Geniş Video İzle

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çok sayıda köpeğin cansız bedeninin bulunması üzerine yaşam hakkı savunucuları Altındağ Belediyesi önünde bir araya gelerek, belediyeyi protesto etti.

09.08.2024 17:27  Güncelleme: 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, çok sayıda köpeğin cansız bedeninin bulunması üzerine yaşam hakkı savunucuları Altındağ Belediyesi önünde bir araya gelerek, belediyeyi protesto etti.

Yaşam hakkı savunucuları Altındağ'da bir alanda dün gece onlarca köpek cesedinin bulunmasının ardından tepki göstermek amacıyla Altındağ Belediyesi önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı.

Altındağ'da olay yerine ilk gidenler arasında yer alan Birgül Kızılırmak, gördüklerini anlattı. Kızılırmak, "Hırsızı, tecavüzcüsü, katili bitti, ağzı dili olmayan, kuyruk sallayarak toplama arabasına kendi binen masumlara mı geldi?" şeklinde konuştu.

Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi üyesi Neylan Solmaz da Altındağ'daki olayın yeni olmadığını ileri sürerek, şu iddialarda bulundu:

"Bizim tespitlerimize göre zaten on-on beş günde olan bir şeyler değil. Burası aylar öncesinden hatta yıllar öncesinden başlamış. Zaten barınağa ulaşmadan iki kilometre geriden koku karşılıyor sizi, korkunç bir koku var. Biz, Aktaş TOKİ'den üç köpek alındı diye ihbar aldığımız için gittik. Gittiğimizde Veteriner İşlerinden Emre Bey ile görüştük. 'Üç köpek içeride duruyor,  hiçbir sorun yok, gelip bakabilirsiniz. Sabah da gelip alabilirsiniz'  şeklinde bilgi vermişti. Ama barınaktan çıkan arkadaşımızın aktarımı üzerine ve sonrasında burası zaten 4-5 dönümlük bir arsanın içinde, tel örgülerle çevrili. Arsanın arkasına doğru cesetlerinin olduğu, çukurların kazıldığı bilgisi geldi. Biz oraya tırmanmaya başladığımızda zaten tekli tekli çukurlar vardı. Hepsinin dibinde çuvallar vardı. El gücüyle kazabileceğimiz bir şey yoktu. Sonra tel örgülerden atlayarak barınağın arkasına geçtiğimizde poşetler içerisinde ölü hayvanlar gördük. Poşetleri açtığımızda da köpek olduğunu tespit ettik. Sonrasında veteriner hekimler, jandarma, avukat arkadaşlarımız da geldi. Yani bütünlüğü bozulmuş, çeşitli şekillerde öldürülmüş, 78 tane hayvana ulaşıldı ama bu, el gücüyle kazma, kürekle çıkartabildiğimiz hayvanlar. Yani bunlar ötanazi, uyutma diyorlar ya bunu zaten kullanmamışlar. Korkunç görüntüler vardı."

Avukat Tuğba Gürsoy: "Hayvanlarda toksikolojik madde tespit edildiği söylendi"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Tuğba Gürsoy da köpeklerin bazılarının yemeklerine karıştırılan ilaçlarla öldürüldüğünü söyleyerek, "Bu sabah itibarıyla Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü'nde bir avukat arkadaşımla beraber gittim bütün hayvanların nekropsi işlemleri tamamlanmıştı. Hayvanlarda toksikolojik madde tespit edildiği söylendi. Hayvanların bu zor durumundan faydalanıp, onların önlerine bir lokma yemek verecek şekilde davranıp onları zehirledikleri ortaya çıktı. Pazartesi salı günü itibarıyla bu raporları da herkes görecek" şeklinde konuştu.

HayKonFed 2. Başkanı Haydar Özkan da şunları söyledi:

"Kanun tasarısı meclisten onaylandıktan sonra maalesef yurdun farklı yerlerinde katliam haberleri yayılmaya başladı. Gördüğümüz manzara korkunçtu. Bu, 7527 sayılı Kanun'un hedefine ulaştığı bir manzaraydı. Bu kanunun değişim amacı çevre ve insan sağlığını korumak içindi. Gittik, hayvan ölüleri dışarıda. Çevre ve insan sağlığını siz böyle mi koruyorsunuz? Aklımızla alay ediyorlar. Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki diyor ki 'Ben hayvanseverim, STK'larla çalışıyorum.' Nasıl hayvanseversiniz, böyle mi hayvanseversiniz? Sokaktaki hayvanları toplayacağım diye yerel gönüllüleri tehdit ederek mi hayvan seviyorsunuz?"

Kaynak: ANKA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Hayvan Hakları, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Altındağ Belediyesi Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement