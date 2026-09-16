Altındağ'da okul kantinlerine denetim, tarihi geçen ürüne cezai işlem uygulandı

Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerince okul kantinlerine yönelik yapılan denetimler kapsamında, mevzuata aykırı faaliyetler hakkında tutanak tutuldu, son kullanma tarihi geçen bir ürünü rafında bulunduran işletmeye cezai işlem uygulandı.

Öğrencilerin ve vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve genel düzen gibi birçok başlık detaylıca incelendi.

Denetimlerde personelin kişisel hijyen kurallarına uyumu, bone ve eldiven kullanımı, temizlik standartları ile çalışma alanlarının düzeni de değerlendirildi.

Denetim kapsamında, bir okul kantininin rafında bulunan ambalajlı bir ürünün son kullanma tarihinin ve yangın söndürme tüpünün dolum tarihinin geçtiğini tespit eden ekipler, kantin işletmesi hakkında tutanak tuttu, cezai işlem uyguladı.

"Gofret ürününün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit ettik"

Altındağ Belediyesi Zabıta İdare İşleri Şube Müdürü İsmail Özçelik, okul kantinlerini, genel sağlık, hijyen, eksik evrak ve yangın söndürme tüpü konularında denetlediklerini belirtti.

Özçelik, denetlemeler sırasında bir okulda, yangın söndürme tüpünün dolum tarihinin ve raflarda bulunan ambalajlı ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini ifade ederek, "Burada, yangın söndürme tüpünün dolum tarihinin geçtiğini gördük, bunu tespit ettik. Arkadaşlarımızla bununla ilgili işlem yaptık. Bir de gofret ürününün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit ettik. Yine arkadaşlarımız tutanağını tuttu, işlem yapıldı." diye konuştu.

Altındağ Belediyesi'nde görev yapan gıda mühendisi Handan Yönden de, kantinde çalışanların kişisel hijyeni, önlük, bone, eldiven gibi ekipmanlarının bulunmasının ve hijyene dikkat edilmesinin zaruri olduğunu vurguladı.