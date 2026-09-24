Altındağ'da su deposundaki silahlı kavga ölümle bitti, zanlı gözaltına alındı

Altındağ'da su deposundaki silahlı kavga ölümle bitti, zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altındağ'da aralarında husumet bulunan iki kişi, Doğantepe mevkisindeki su deposunda tartışmaya başladı; kavgaya dönüşen olayda bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamazken, zanlı olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Feridun Çelik Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Sefa K. ile Deniz A, Doğantepe mevkisindeki su deposunda buluşarak tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sefa K, silahla Deniz A'ya ateş etti.
Ağır yaralanan Deniz A, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan kısa süre sonra Sefa K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?