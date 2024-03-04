Ankara'nın Altındağ ilçesinde 77 yaşında olan bir şahıs, eşi ve oğluyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine ve oğluna tabancayla ateş eden şahıs, ölümlerine sebep oldu. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ekin Mahallesi'nde M.Ç. (77) henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde eşi Sabiha Ç. (71) ve oğlu Sinan Ç. (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, eşi ve oğluna tabancayla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi sokakta gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da aile katliamı! 77 yaşındaki adam dehşet saçtı - Son Dakika
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar Reşadiye ve Tokat Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide 2,5 yılda tamamlanan 23 eser sergilendi. Sanatçı, sergiyi üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirtti.
Kayseri'de bir taksi durağında yolcu alma nedeniyle çıkan tartışmada R.D. isimli taksici, meslektaşı Ali Demirel'i bıçaklayarak öldürmüştü. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda R.D.'ye 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık M.D.'ye ise oğluna yardım etmek suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı. Çevre illerden gelen 12 sağlık personeli eğitime katıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, eğitim programlarının sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Eğitim programı, yoğun bakım hemşireliği konusunda sunumlarla devam edecek ve başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.
Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde kesim sırasında patlayan tanker kazasında 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı olayda bir can kaybı daha bildirildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İş Birliği Ortaklıkları (KA220-HED) çağrısı kapsamında desteklenmeye değer görülen 'Innovative Tools to Digitize The East and West Cultural Heritage: A Digital Game Design Methodology Guide' projesi, somut ve somut olmayan kültürel mirasın dijital oyunlarla aktarımı için etkin iş birliği geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısına ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman da katılarak bir açılış konuşması yaptı. Proje, dijital oyun tasarımlarının kullanılmasıyla somut ve somut olmayan kültürel mirasın geleceğe aktarılmasını amaçlamaktadır. Projenin paydaşları arasında ESOGÜ'nün yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Universita' Degli Studi Di Firenze, Polythecnic University of Catalonia, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Bakü Azerbaycan, Non Formal Education For Youth Gençlik için Yaygın Eğitim Derneği Ukrayna ve Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği yer almaktadır. Projenin ikinci toplantısı ise Mayıs ayında İspanya'da gerçekleştirilecektir.
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