Ankara'da aile katliamı! 77 yaşındaki adam dehşet saçtı - Son Dakika
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Ankara'da aile katliamı! 77 yaşındaki adam dehşet saçtı

Ankara\'da aile katliamı! 77 yaşındaki adam dehşet saçtı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 77 yaşındaki adam tartıştığı eşi ve oğluna kurşun yağdırdı. Ailesini katlettikten sonra olay yerinden kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

04.03.2024 15:02
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 77 yaşında olan bir şahıs, eşi ve oğluyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine ve oğluna tabancayla ateş eden şahıs, ölümlerine sebep oldu. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Ekin Mahallesi'nde M.Ç. (77) henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde eşi Sabiha Ç. (71) ve oğlu Sinan Ç. (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, eşi ve oğluna tabancayla ateş etti.

YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi sokakta gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da aile katliamı! 77 yaşındaki adam dehşet saçtı - Son Dakika

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