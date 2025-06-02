Altınköprü Halk Dansları Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi ile Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

(İSTANBUL) – Ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, yılsonu mezuniyet gösterisinde sahne aldı. Büyükçekmece'yi farklı ülkelerde başarıyla temsil eden topluluk, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, yılsonu mezuniyet gösterisinde sahne aldı. Büyükçekmece'yi farklı ülkelerde başarıyla temsil eden topluluk, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Eğitmenler Samet Kölemen, Okan Tolga Mertel, Ömer Bozan, Şener Günay ve Aytaç Bölük rehberliğinde eğitim alan genç dansçılar, Türkiye'nin dört bir yanına ait halk oyunlarını sahneye taşıdı. Gösteride Ege'nin zeybekleri, Karadeniz'in horonları, Doğu Anadolu'nun sert figürleri ve Trakya'nın neşeli dansları büyük ilgi gördü.

Zengin kostüm tasarımları ve özgün koreografilerle sunulan halk oyunları, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da anlamlı bir görsel şölen sundu. İzleyicilerden tam not alan gösterinin sonunda, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Belgeler, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ ile Meclis Üyeleri Selahattin Öner ve Orhan Şahin tarafından verildi.