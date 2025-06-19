Altınköy Açık Hava Müzesi Tescillenerek Müze Oldu

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınköy Açık Hava Müzesi'nin tescil alarak müze statüsüne kavuştuğunu bildirdi.

Beşikkaya Mahallesi'ndeki Altınköy Açık Hava Müzesi'ne Kültür ve Turizm Bakanlığınca müze statüsü verilmesine ilişkin, müzenin meydanında program düzenlendi.

Programda konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, somut olmayan kültürün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gayretle çalıştıklarını belirtti.

Karakaya, Altınköy Açık Hava Müzesi'nin tescillenmesi sürecini hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşların istifadesine sunduklarını dile getirdi.

"Burayı zenginleştireceğiz"

Altınköy için çok büyük emekler verildiğini aktaran Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, "Ankara'nın en uzak ilçelerinden çocuklar buraya geliyor. Burası onlar için yapıldı. Müze olduğu artık tescillenmiş oldu. Ama gönül arzu ediyor ki burası alan olarak da tescillensin. Bana göre bu alanın korunması gerekiyor." dedi.

Veysel Tiryaki, alan için daha da emek verip güzelleştireceklerini belirterek, "Sadece Ankara değil, Türkiye'ye hizmet edebilecek bir köy müzesini kazandırmış oluruz inşallah. Bu yıl biraz daha hem maddi manevi emek harcayacağız, burayı zenginleştireceğiz. Her hafta farklı aktiviteler olduğu bir müze haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da kültürel mirasların kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "Biz de çocuklarımıza öğretmezsek çocuklarımız da çocuklarına aktarmazsa o kültürel miras sürmüyor. Sürmeyen kültürel miras da kimliğimizi ve aidiyetimizi oluşturmuyor." diye konuştu.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nin korunması gerektiğine işaret eden Oğuz, "Devletimizin, kurumlarımızın, sivil toplumun, halkın, başkanlarımızın buradaki duyarlılığı ve bunu sürdürülebilir kılması çok önemli. Buranın sürdürülebilirliği ve yaşaması için elimizden ne gelirse, ne yapabilirsek yaparız. Sizlerin de, toplumun da bu duyarlılığı göstermesi gerek. Park ve bahçe kurmak kolay, ama açık hava müzesi kurmak sanıldığı kadar kolay değil." dedi.

Belediyenin folklor ekibinin gösteri yaptığı programda, katılımcılar açık hava müzesi içindeki geleneksel el sanatları işletmelerini de gezdi.

Köy kültürü deneyimi

Altındağ Belediyesi'nin köy hayatını günümüze aktarmak amacı ile yaptığı Altınköy Açık Hava Müzesi, içerisinde köy kahvaltısı imkanı, yel değirmeni, asma köprü, okul, bakkal, gül bahçesi ve tarihi evler gibi yapılar ile çeşitli hayvanları da içinde barındırıyor.

Altınköy, eğitici ve öğretici aktivitelerle ziyaretçilerine köy kültürünü deneyimleme şansı sunuyor.