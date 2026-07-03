Altınköy'de Hipoterapi İmkanları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altınköy'de Hipoterapi İmkanları

03.07.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınköy Açık Hava Müzesi, özel gereksinimli çocuklara hipoterapi ve egzersiz hizmeti sunuyor.

Altındağ'da bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi'nde özel gereksinimli çocuklara çeşitli egzersizler ve hipoterapi (at destekli terapi) hizmeti sunuluyor.

Altındağ Belediyesince köy hayatını tanıtmak amacıyla kurulan Altınköy Açık Hava Müzesi, içinde yel değirmeni, asma köprü, bakkal, gül bahçesi ve tarihi evler gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanları da barındırıyor.

Keklik, kaz, tavus kuşu, ceylan ve inek gibi çok sayıda hayvanın bulunduğu müze, doğal yaşamı yerinde deneyimlemek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Müze, doğal yaşamıyla öne çıkarken özel gereksinimli çocuklara da çeşitli egzersiz ve hipoterapi imkanı sunuyor.

Özel çocuklara buradaki uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından gelişim düzeylerine göre bireysel antrenman ve eğitim programları hazırlanıyor. Program kapsamında çocukların mevcut fiziksel gelişim durumları analiz edilerek eksik görülen alanlarda özel gelişim planları oluşturuluyor.

At destekli terapi yöntemi ve binicilik atölyelerinde çocuklar binicilik çalışmalarına başlamadan önce kapsamlı testlerden geçirilirken, elde edilen veriler doğrultusunda at üzerinde denge, duruş ve koordinasyon becerilerini geliştirme egzersizleri planlanıyor.

"Atın insanlarla kurduğu iletişim özellikle çocuklarla çok daha farklı oluyor"

Uzman antrenör Didem Şaşmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hipoterapinin atla uygulanan bir terapi yöntemi olduğunu, geçmişinin uzun yıllara dayandığını ve atların iyileştirici özelliğinin bulunduğunu söyledi.

Şaşmaz, "Sosyal engeli veya tanısı olanları, hayatının belli döneminde bir zorluğu yaşayan herkesi hipoterapiye dahil ederek çalışabiliriz. Ama biz burada hipoterapiyi biraz daha bir at branşı gibi çalıştırarak para atlı cimnastik konusunda da bir ilerleme gösterdik. Şu anda 13 sporcumuz var." ifadelerini kullandı.

Şaşmaz, sporcular arasında daha önce atı hiç görmemiş olanların bulunduğunu belirterek, sporcuların önce varil üzerinde denge ve koordinasyon çalışmaları yaptığını, bu becerileri kazandıktan sonra at üstüne geçtiklerini söyledi.

Para atlı cimnastiğin hem varil hem de at üzerinde yapılabilen bir branş olduğunu ifade eden Şaşmaz, bu yöntemle sporcuların aşamalı olarak eğitildiğini kaydetti.

Şaşmaz, "Dengeyi, koordinasyonu, ritmi, odaklanmayı, konsantrasyonu temin eden çocukları, uygun olanları, atla ilişkisini birebir kurmaya gönüllü olan çocukları ata geçirdik. At ve varilin üstünde, temel oturuş dediğimiz veya mil dediğimiz çeşitli hareketleri yaparak zorunlu seri veya serbest seride hareketleri yaparak müzik eşliğinde tamamlarlar. Bu çocuklara konsantrasyon duygusu sağlıyor." diye konuştu.

Sporcuların hareketleri doğru sırayla yapabilmek için vücut kontrolünü sağladığını, zihinsel olarak hareket düzenini takip ettiğini ve müzik eşliğinde yapılan çalışmaların ritim duygusunu geliştirdiğini aktaran Şaşmaz, hipoterapi, atlı cimnastik ve atla yapılan diğer sporlarda temel unsurun atın ritmine uyum sağlamak olduğunu ifade etti.

Şaşmaz, şunları kaydetti:

"Atın üstünde olduğunuzda yana, öne, arkaya, yukarı ve aşağı bir salınım oluyor. Bu sizin bedeninizin hatta iç organlarınızın aynı anda çalışmasını sağlıyor. Çok fonksiyonel çalışma şekli. Dikkati toplamanızı, dengenizi oluşturmanızı, konsantrasyonunuzu bütünlemenizi ve özellikle de anda kalmayı sağlıyor. Bunu bir hareket serisine bağlayıp atın üstünde yaptığınızda öğrencinin kendine güveni gelişiyor. Çünkü dengesini elinde tuttuğunu görüyor, istenileni yaptığını görüyor ve bu uyum başarı duygusu katıyor. Çünkü ben herkesin at binebileceğine, at sürebileceğine, atla bir şekilde iletişim kurabileceğine çok eminim. Bu zaten atın iyileştirici gücünden gelen bir şey, atın doğasında zaten bu var."

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınköy'de Hipoterapi İmkanları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:31:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Altınköy'de Hipoterapi İmkanları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.