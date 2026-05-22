Altınordu Belediyesi Refakatçi Evi Açıldı

22.05.2026 02:57  Güncelleme: 04:28
Altınordu Belediyesi, çevre il ve ilçelerden gelen hasta yakınlarının konaklaması için 43 odalı Refakatçi Evi'ni hizmete açtı. Açılışta konuşan Başkan Ulaş Tepe, sosyal belediyecilik vurgusu yaparken, CHP'li yetkililer de projeyi örnek olarak nitelendirdi.

(ORDU) - Altınordu Belediyesi tarafından, kente sağlık hizmeti alabilmek için çevre il ve ilçelerden gelen hasta yakınlarının konaklayabileceği Refakatçi Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun'un katılımıyla Altınordu Belediyesi'nin Refakatçi Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Sosyal belediyecilik parası olanın değil, ihtiyacı olanın yanında durabilmektir. Bizim yönetim anlayışımızın merkezinde her zaman insan vardır. Biz, köklü devlet geleneğimizin mimarı Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihatini kendimize rehber edindik. Bizim anlayışımızda insanı yaşatmak, sadece fiziken değil, onuruyla, huzuruyla ve güvenle yaşatmaktır. Refakatçi Evi, Altınordu'da insanı yaşatan, insana değer veren vizyonumuzun en net aynasıdır. Hastanede şifa bekleyen hastamızın da, kapıda umutla bekleyen refakatçimizin de psikolojik olarak güçlü kalması bizim için bir görevdir" dedi.

Tepe, "2024 yılında bu yola çıkarken, Altınordu'yu daha adil, daha huzurlu ve kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir şehir yapacağımızın sözünü vermiştik. Bizim için belediyecilik, sadece yol yapmak, bina inşa etmek değil, insanın günlük hayatına dokunmak, kimsenin kendini yalnız hissetmediği, adil ve onurlu bir yaşam inşa etmektir. Altınordu'da belediyeciliği sadece fiziki yatırımlarla değil, sosyal adalet duygusuyla yeniden tarif etmeye çalışıyoruz. Bugün, sizlere verdiğimiz bu büyük sözü tutmuş olmanın, bir vaadimizi daha hayata geçirerek sizlerin huzuruna başı dik çıkmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bugün burada sizlerin huzurunda hizmete açtığımız bu tesis, 43 oda ve 126 yatak kapasitesiyle bir dost kapısıdır. Burada kalacak misafirlerimiz günlük kahvaltısından akşam yemeğine, çorbasına, çamaşır hizmetlerine tüm temel ihtiyaçlarını Refakatçi Evi'nde karşılayabilecektir" diye konuştu.

"NORMAL BİR ZAMANDAN GEÇMİYORUZ"

CHP'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, "Ben bu projenin örnek olacağını düşünüyorum. Bu projenin de aynı kent lokantaları gibi aynı kreşler gibi örnek bir proje olacağını biliyorum. Bizim işimiz gücümüz vatandaşın sorunları. CHP'li belediyeler kaynaklarını verimli kullanan, vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarını gidererek hizmet verir. Bunca baskıya, engellemeye rağmen, belediye başkanlarımızın memnuniyet oranı çok fazla. Bu tesadüfi değil. Üstelik böyle bir dönemde, yargı sopasının sürekli başlarında olduğu, her gün inceleme, teftiş geçirdikleri bir dönemde her şeye rağmen bu çok önemli bir başarı, normal bir zamandan geçmiyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi asla bir adım geri attıramayacaklar. Her şeyi yapabilirler, partimizi karıştırmaya çalışabilirler, ne yaparlarsa yapsınlar asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Özgür Özel'in liderliğinde yapılacak ilk seçimde halkın iktidarını hep beraber kuracağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bugün burada halkçı toplumcu belediyeciliğin çok özel bir örneği hayata geçiyor. Belediye Başkanımızı kutluyorum. Milletin gösterdiği teveccühün karşılığı emektir, hizmettir. Biz tüm belediye başkanlarımızdan insanları ayırmadan, öncelikle yoksulları, köylüleri, emeklileri ve emekçileri önceleyen uygulamalar yapmanızı istiyoruz" diye konuştu.

