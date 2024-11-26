Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kahraman K. yönetimindeki 34 KOK 854 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Cemalettin Aksoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet T'ye (69) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Mehmet T, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındı.
Tepe, hastaneye götürülürken ambulansta müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Altınordu'da Yaya Kazası: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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