Altınordu ve İBB'den Kültürel Miras İçin İş Birliği - Son Dakika
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Altınordu ve İBB'den Kültürel Miras İçin İş Birliği

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi, kültürel mirasın korunması amacıyla 'Miras İş Birliği' protokolü imzaladı. Başkan Ulaş Tepe, bu iş birliği ile Altınordu'nun kültürel ve sanatsal değerlerini koruma görevini üstlendiklerini belirtti.

17.12.2024 11:39  Güncelleme: 12:59
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(ORDU)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Altınordu Belediyesi arasında kültürel mirasının korunması ve geleceğe aktarılması için "Miras İş Birliği" protokolü imzalandı. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Altınordu'nun kültürel ve sanatsal değerlerini korumak ve bu zenginlikleri geleceğe aktarmak noktasında kendimizi Altınordu'nun muhafızı olarak görüyoruz. Bugünkü iş birliğimizle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal hafızasını ve birikimini Altınordu olarak kullanacağız" dedi.

Altınordu Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım attı. Bu kapsamda İBB Miras Müdürlüğü ile Altınordu Belediyesi arasında "Miras İş Birliği" protokolü için imza töreni düzenlendi. Mesleki Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, belediye meclis üyeleri, belediye personelii sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İmza töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçenin zengin tarihi ve kültürel mirasının korunmasının, kentin kimliğini ve turizm potansiyelini güçlendireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Şehirleri şehir yapan, hiç şüphesiz, ondan önceki yaşantılarının eserlerinin geleceğe aktarımıdır. Şehirleri bir miras olarak görürüz. Bu mirası geleceğe aktarmak hepimizin asli görevlerinden biridir. Altınordu'nun kültürel ve sanatsal değerlerini korumak ve bu zenginlikleri geleceğe aktarmak noktasında kendimizi Altınordu'nun muhafızı olarak görüyoruz. Bu muhafızlık görevimiz her zaman devam edecek. Çünkü bu kentte yaşamaktan ve bu kentte bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bugünkü iş birliğimizle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal hafızasını ve birikimini Altınordu olarak kullanacağız. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Mahir Polat Başkanı'mıza ve kıymetli daire başkanlarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyoruz."

"Aceleyle yapılan işler, tarihi kentlere değer kazandırmaz"

Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise ilçenin tarih ve kültür açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "İstanbul'un zengin deneyimlerini Anadolu'daki yerel yönetimlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ordu'da, Ulaş Başkan'ımızın ortaya koyduğu emekle ve onun vizyonuyla çok anlamlı bir sürecin başladığını görüyoruz. Ordu'nun bir tarihi kent olduğunu bilerek, buradaki sit alanları ve tarihi bölgelerde yeni bir belediyecilik anlayışını hakim kılmak hedefleniyor. Kentlerin kaldırımlarından tabelalarına kadar her detayının özenle tasarlanması gerektiğine inanıyoruz. Aceleyle yapılan işler, tarihi kentlere değer kazandırmaz. Bu süreç, Ulaş Başkan'ımız gibi vizyoner belediye başkanlarının inşa edeceği bir süreçtir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Tepe ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından protokol imzalandı. Protokol kapsamında ilk etapta tarihi Oluksuyu Çeşmesi ile Kirazlimanı Çeşmesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlanacak. Çalışmaların ilçede belirlenen diğer tarihi çeşmelerde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Altınordu ve İBB'den Kültürel Miras İçin İş Birliği - Son Dakika

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