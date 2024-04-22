Yalova'da 1 Ton 150 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yalova'da 1 Ton 150 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova\'da 1 Ton 150 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde yapılan bir operasyonda, 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi. Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurarak yapılan aramada midyeler bulundu. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Midyeler ise ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

22.04.2024 15:23
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Yalova'nın Altınova ilçesinde 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki tekne limanı önünde yaptıkları kontrolde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 160 çuval içerisinde 1 ton 150 kilogram midye ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki İ.S, R.Y, R.K, Z.K. ile S.A'yı gözaltına aldı.

Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 5 şüpheliye, 131 bin 210 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler ekiplerce yeniden denize bırakıldı.

Kaynak: AA

Altınova, Yalova, Çevre, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da 1 Ton 150 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 1 Ton 150 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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