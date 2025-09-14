Altınova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Altınova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

14.09.2025 12:23
Altınova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, Ayvalık'ta resmi törenler ve çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Törene katılanlar, tarihin en önemli günlerinden birini onurlandırdı.

(BALIKESİR) - Altınova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde başlayan resmi törenler ve gün boyu devam eden etkinlikler, Ayvalık'ta coşkuyu zirveye taşıdı.

Düşman işgalinden kurtuluşun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Altınova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmaların ardından öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Törende konuşan Başkan Ergin, tarihin en gururlu günlerinden birini kutlamak üzere bir araya geldiklerini belirtti. Ergin, 14 Eylül Altınova ve 15 Eylül Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun, milletin bağımsızlık azminin ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ergin, "103 yıl önce bu topraklarda verilen mücadele, yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda bir halkın onurunu, özgürlüğünü ve geleceğini savunma kararlılığının ifadesidir. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın emaneti olan bu kutsal mirasa sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde yarınlara daha güçlü bir Altınova, daha güçlü bir Ayvalık bırakmaktır. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kutlama programı, gün boyunca süren etkinlikler ve konserlerle devam etti. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen halk konseri ise coşkuyu doruğa taşıdı.

Kaynak: ANKA

