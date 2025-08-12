Altınözü\'nde Seyir Halindeki Araç Yangını

Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZE 559 plakalı otomobil, Çetenli Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracını kenara çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
