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Altıntaş'ta Okul Sporları Müsabakalarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Takdim Edildi - Son Dakika
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Altıntaş'ta Okul Sporları Müsabakalarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Takdim Edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapılan okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrenciler, ödül töreninde ödüllerini aldı. Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, törende sporculara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Altıntaş\'ta Okul Sporları Müsabakalarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Takdim Edildi
31.12.2023 - 15:26,
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, il genelinde yapılan okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, Kaymakamlıkta düzenlenen ödül töreninde, Kütahya genelinde gerçekleştirilen halter ve bilek güreşi il müsabakalarında dereceye giren Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ödül takdim etti.

Spora ve sporculara her zaman destek vereceklerini belirten Kaymakam Bozdoğan, emeklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, okul müdürü Şükrü Enes Eser ve öğrencileri yetiştiren beden eğitimi öğretmeni Muhammed Eray Demirel'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Altıntaş, Kütahya, Spor, Güncel, Son Dakika

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