Altman yapay zeka endişesinde insanları haklı buldu, Huang ise yeni düzenleme istemedi - Son Dakika
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Altman yapay zeka endişesinde insanları haklı buldu, Huang ise yeni düzenleme istemedi

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OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın riskleri nedeniyle insanların endişelenmekte haklı olduğunu söyledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise aynı konferansta yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyaç olmadığını savundu.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zekanın hızla gelişen kapasitesinin beraberinde getirdiği riskler nedeniyle insanların teknolojiden endişe etmekte haklı olduğunu ancak yapay zeka şirketlerinin güvenlik konusunda doğru adımlar atacağına güvendiğini söyledi.

Altman, San Francisco'da düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Dünyanın bundan (yapay zeka) korkmakta haklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yapay zekanın kapasitesinin geçmişe kıyasla hızla ilerlediğine dikkati çeken Altman, teknolojinin nasıl yanlış sonuçlara yol açabileceğini öngörmenin artık daha kolay olduğunu belirtti.

Altman, yapay zeka şirketlerinin güvenliği yeteneklerin geliştirilmesinin önünde tutması gerektiğini vurgulayarak, OpenAI'ın ve sektörün bunu güvenli şekilde gerçekleştirebileceğine inandığını söyledi.

"Yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyacımız yok"

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise aynı konferansta, teknolojinin yeni sürümlerinin piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine yapay zeka şirketlerinin karar vermesi, bu sürecin dış güçler tarafından yönetilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Huang, "Yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyacımız yok." diyerek, inovasyonun hızı ile yapay zekanın güvenliği arasında "yanlış seçim" yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Huang ayrıca, yapay zekanın işleri otomatikleştirerek insanların işlerini kaybetmesine yol açacağı yönündeki endişeleri "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

Zuckerberg de şirketlerin güvenlik sorumluluğuna dikkati çekti

Meta CEO'su Mark Zuckerberg de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, yapay zeka şirketlerinin modellerini güvenli şekilde geliştirmek için yeterli sorumluluk ve teşvike sahip olduğunu savundu.

Zuckerberg, yapay zeka laboratuvarlarının modellerini güvenli şekilde geliştirmek için gereken hızda ilerleme konusunda kendi adımlarını atabileceğini belirtti.

Kullanıcıların kendileriyle uyumlu olmayan ve talimatlarını yerine getirmeyen yapay zeka ajanlarını kullanmak istemeyeceğini dile getiren Zuckerberg, güven ve uyumun yapay zeka modelleri ve ajanları arasındaki rekabette giderek daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Yapay zeka modellerinin yol açabileceği zararların şirketleri hukuki sorumlulukla karşı karşıya bırakabileceğini belirten Zuckerberg, bunun da şirketlerin güvenliği öncelemesi için güçlü bir teşvik oluşturduğunu savundu.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Altman ve Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altman yapay zeka endişesinde insanları haklı buldu, Huang ise yeni düzenleme istemedi - Son Dakika

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