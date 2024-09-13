Altun'dan Medyaya Narin Güran Uyarısı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetiyle ilgili yayınlar hakkında açıklama yaptı. Altun, "yazılı, görsel, işitsel, dijital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yazılı, görsel, işitsel, dijiital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarını Narin Güran cinayetiyle ilgili devam eden gizlilik kararı konusunda sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine uymaya davet etti.

İletişim Başkanı Altun'un, paylaşımı şu şekilde:

"Ülke olarak ciğerimizi yakan Narin kızımızın katledilmesiyle ilgili adli soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen maalesef birçok ulusal medya organında konuya ilişkin son derece manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve "reyting" odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlarla alakalı sağduyulu vatandaşlarımız da ilgili kurumlarımıza çokça şikayette bulunmaktadır. Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği; izleyicisinin, okuyucusunun, dinleyicisinin yaşına bakılmaksızın yapılan bu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yazılı, görsel, işitsel, dijiital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz."