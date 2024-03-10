Altun: Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Altun: Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin yürüttüğü etnik temizlik nedeniyle Filistinlilerin acı çekmeye devam ettiğini belirterek, "Tüm gücümüzle bu politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz.

10.03.2024 01:20
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin yürüttüğü etnik temizlik nedeniyle Filistinlilerin acı çekmeye devam ettiğini belirterek, "Tüm gücümüzle bu politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Onun yalanları, aldatmaları, asılsız ithamları ve gündemi değiştirme çabaları sonuçsuz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun suçlarını örtbas etmek için Türkiye'ye saldırdığını belirtti.

Masum sivillere karşı işlediği katliamları gizleyebilecek hiçbir yalan, dezenformasyon ve aldatmanın olmadığını ifade eden Altun, "Zaten tarih onu hem bölgemizi hem de kendi ülkesini felakete sürükleyen bir lider olarak yazdı." açıklamasını yaptı.

Ülkesi için, barış ve refah uğruna canı dahil her şeyini feda eden liderlerin olduğunu vurgulayan Altun, "Bu liderler halklarının yaşamlarını iyileştirmek ve komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için gece gündüz çalışırlar. Omuzlarındaki tarihi yükün farkında olarak küresel meselelerde hakikatin ve adaletin yanında yer alırlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkı olarak sahip olmaktan gurur duyduğumuz bu liderlerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir de bencil siyasi amaçları uğruna evrensel insani değerler ve edep dahil her şeyi feda edenlerin olduğunun altını çizen Altun, "Bu liderler işgalleri altında yaşayanların hayatlarını mahvetmeye yönelik planlar yapmak için gece gündüz çalışırlar. Bölgelerinde sürekli istikrarsızlığa, çatışmaya, savaşa neden olurlar. Kendilerinden başka kimsenin refahını umursamadıkları için bu adaletsizliği sürdürürler. Ülkesinin yüz karası olan Netanyahu işte bu liderlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun vicdansız savaş kabinesi küresel güçlerden ne kadar destek alırsa alsın, bölgede barış ve istikrar umutlarını boşa çıkaran külliyen başarısız bir lider olarak tarihe geçeceğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Netanyahu ve hükümetinin yürüttüğü etnik temizlik nedeniyle Filistinliler çok acı çekti ve çekmeye de devam ediyor. Tüm gücümüzle bu politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Onun yalanları, aldatmaları, asılsız ithamları ve gündemi değiştirme çabaları sonuçsuz kalacaktır. Bizler Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Filistin'de hakikati, adaleti ve sömürgeciliğin ortadan kaldırılmasını kararlılıkla destekleyeceğiz. Adil ve nihai bir çözüm olacağına inandığımız iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizle tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altun: Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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