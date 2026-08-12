Adıyaman Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, kayıp alzheimer hastasını sağ olarak buldu

(ADIYAMAN)- Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 85 yaşındaki Ekrem Aydın, saatler süren arama çalışmaları sonucunda Adıyaman Belediyesi 04.17 Arama Kurtarma ekibi tarafından sağ olarak bulundu.

Besni ilçesine bağlı Alişar Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Ekrem Aydın, sabah saat 05.30 sıralarında evinden ayrıldı. Alzheimer hastası Aydın'dan uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İhbarın ardından jandarma, emniyet, AFAD ve Adıyaman'da faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri bölgede koordineli şekilde saha taramasına başladı. Çalışmalara Adıyaman Belediyesi 04.17 Arama Kurtarma ekibi de 5 kişilik uzman personeliyle katıldı. Kırsal alanda yoğunlaştırılan aramalarda ekipler, güzergahları ve çevredeki alanları titizlikle taradı.

MAHALLEDEN 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Sürdürülen çalışmalar sonucunda Ekrem Aydın, Alişar Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda Adıyaman Belediyesi 04.17 Arama Kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Bitkin durumda olduğu belirlenen Aydın'ın ilk kontrolleri olay yerinde gerçekleştirildi. Ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen Aydın, tedavi altına alındı. Ekrem Aydın'ın sağlık durumunun kontrol altında olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.