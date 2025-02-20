Alzheimer Hastası Adam Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Adam Yangında Hayatını Kaybetti

Alzheimer Hastası Adam Yangında Hayatını Kaybetti

Çorum'da Alzheimer hastası 93 yaşındaki Mustafa Topal, evinde çıkan yangında can verdi.

20.02.2025 09:16
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Çorum'da Alzheimer hastası yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kalehisar köyünde Mustafa Topal'a (93) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Topal'ın cansız bedenine ulaştı.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Topal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Mustafa Topal, 3-sayfa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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