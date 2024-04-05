Alzheimer hastası kadın Balıkesir\'de bulundu

Balıkesir'in Havran ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası kadın, ekipler tarafından bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Dereören Mahallesi'nde yaşayan S.B'nin (65) eve dönmemesi nedeniyle çevrede arayan yakınları, ona ulaşamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi.
Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 3 asayiş ve bir jandarma komando timi ile bir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi, iz takip köpeği ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlattı.
Mahallenin Akgedik mevkisinde bulunan kadın, ailesine teslim edildi.
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Posof İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Posof Merkez camiinde Kur'an-ı Kerim ve mevlid okundu, dualar edildi ve cemaate ikramda bulunuldu.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti.
Söke-Bodrum karayolu Özbaşı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında tır karşı şeride geçerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çay yatağına uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.
İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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