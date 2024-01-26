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İzmir'de Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam 5 saat sonra bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam 5 saat sonra bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve Alzheimer hastası olan 80 yaşındaki Hamdi K, evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Hamdi K, 5 saat sonra Soğukpınar Mahallesi'nde bulundu. Yaşlı adamın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

İzmir\'de Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam 5 saat sonra bulundu
26.01.2024 - 00:53,
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hamdi K, ekiplerin çalışması sonucu 5 saat sonra bulundu.

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hamdi K. (80) dolaşmak için evden ayrıldı.

Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına Polis Arama Kurtarma Timi, jandarma, AFAD ve vatandaşlar katıldı.

Hamdi K, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik arama çalışması sonucu Soğukpınar Mahallesi Çelebiyaka mevkisinde bulundu.

Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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