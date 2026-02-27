Alzheimer Hastası Ömer Köksal\'ın Cansız Bedeni Bulundu

CANSIZ BEDENİ ARAZİDE BULUNDU

Elazığ'ın Ağın ilçesi Yedibağ köyünde kaybolan Alzheimer hastası Ömer Köksal (85) için AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekiplerinden oluşan, toplam 85 personel, 8 araç, 1 arama köpeği ve 1 dron ile yaklaşık 4 kilometrekarelik alan arandı. Çalışmalarda, arazide Köksal'ın cansız bedeni bulundu. Köksal'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,