TOKAT'ta Kaybolan Alzheimer Hastası 24 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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TOKAT'ta Kaybolan Alzheimer Hastası 24 Saat Sonra Bulundu

TOKAT\'ta Kaybolan Alzheimer Hastası 24 Saat Sonra Bulundu

TOKAT'ta ormanda kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Akar (83), jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla 24 saat sonra bulundu. Niksar ilçesi Yeşilkaya köyünde yaşayan Akar, dün sabah evden ayrıldı. Ekipler ve köylüler geniş bir alanda arama çalışması başlattı. Akar, 24 saat sonra ormanda bitkin halde bulundu.

01.09.2024 16:09
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TOKAT'ta ormanda kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Akar (83), jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla 24 saat sonra bulundu.

Niksar ilçesi Yeşilkaya köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Akar, dün sabah evden ayrıldı. Akar'dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ile köylüler, geniş bir alanda arama çalışması başlattı. Mehmet Akar, 24 saat sonra ormanda bitkin halde bulundu.

Kaynak: DHA

Mehmet Akar, Jandarma, AFAD, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKAT'ta Kaybolan Alzheimer Hastası 24 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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