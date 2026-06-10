Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Ormanda Bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, evine 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.
Efirağızlı Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Mustafa Köse'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dron yardımıyla gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Köse, evinden 2 kilometre uzakta bitkin halde bulundu.
Köse, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Andırın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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