Amalika Güçleri fırlatmaya hazır 3 Husi füze sistemini imha etti, personel öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Amalika Güçleri fırlatmaya hazır 3 Husi füze sistemini imha etti, personel öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri, Husilere ait fırlatmaya hazır 3 füze sisteminin imha edildiğini açıkladı. Açıklamada sistemleri kullanan personelin de öldüğü belirtilirken sayı verilmedi; saldırının yeri açıklanmadı ve Husilerden henüz yanıt gelmedi.

Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri, Husilere ait 3 füze sisteminin imha edildiğini açıkladı.

Amalika Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Husilere ait ve "fırlatmaya hazır durumda bulunan" 3 yeni füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda bu sistemleri kullanan personelin de öldüğü aktarılırken, sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırının gerçekleştiği konum belirtilmezken, operasyon anına ait olduğu ifade edilen bir video paylaşıldı.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, devlet kurumlarını Husilerden geri almayı ve başkent Sana'da kontrolü sağlamayı hedeflediğini belirttiği "Yemen Şafağı" askeri operasyonu 5 Ekim 2026'dan bu yana devam ediyor.

Söz konusu operasyon, Yemen'de Nisan 2022'de başlayan nispi sakinliğin ardından temmuz ayında tırmanan askeri sürecin bir parçası olarak yürütülüyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve birçok vilayeti ele geçirmesi ve ardından Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla müdahalede bulunmasından bu yana çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
TCDD Genel Müdürü açıkladı Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Galatasaray, UEFA’ya gidiyor Galatasaray, UEFA'ya gidiyor
Kasımpaşa’da Emre Belözoğlu’nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu
Maaş bile bağlanacak Bu ülkede erkek kıtlığı var Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
00:57
Como’dan tarihi zafer İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi’nde rakibini 9-1 yendiler
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
00:08
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti İki değerlendirmeye itiraz edilecek
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek
23:43
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
23:26
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
22:38
Kadıköy’de tarihi gece Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool’u devirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 02:35:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Amalika Güçleri fırlatmaya hazır 3 Husi füze sistemini imha etti, personel öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android