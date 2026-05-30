Amanos Dağları\'nda Heyelan

Osmaniye'de etkili olan yağış, bazı noktalarda yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Amanos Dağları eteklerindeki Mitisin Yayla Yolu'nda heyelan meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlar, heyelan nedeniyle korku ve panik yaşadı. Yamaçtan kopan toprak ve taşlar nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için temizlik çalışmasına başladı.