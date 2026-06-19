Amasra'da Dalgalarla Sahile Vuran İHA Bulundu - Son Dakika
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Amasra'da Dalgalarla Sahile Vuran İHA Bulundu

Amasra\'da Dalgalarla Sahile Vuran İHA Bulundu
19.06.2026 20:08
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Çakraz sahilinde dalgalarca vurmuş parçalanmış bir İHA, jandarma tarafından incelendi.

BARTIN'ın Amasra ilçesi Çakraz sahilinde dalgalar nedeniyle sahile vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) bulundu.

Amasra ilçesindeki Çakraz Sahili'nde dalgalarla sahile vuran parçalanmış haldeki İHA'yı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekibi ve jandarma bomba imha uzmanı tarafından inceleme yapıldı. Menşei tespit edilemeyen İHA daha sonra jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. İHA'nın, detaylı araştırması yapılması amacıyla Ankara'ya gönderileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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