Amasra'da eylülde turizm yoğunluğu sürüyor; otellerde doluluk yüzde 60-70'e ulaştı - Son Dakika
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Amasra'da eylülde turizm yoğunluğu sürüyor; otellerde doluluk yüzde 60-70'e ulaştı

Amasra\'da eylülde turizm yoğunluğu sürüyor; otellerde doluluk yüzde 60-70\'e ulaştı
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Bartın'ın tarihi ilçesi Amasra'da yaz sezonunun ardından eylül ayında da turist yoğunluğu devam ediyor. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, otel ve pansiyonlarda doluluk oranının yüzde 60-70 seviyesinde olduğunu belirterek, havaların güzel gitmesiyle ekim ayında da yoğunluk beklediklerini söyledi.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'daki plajlarda yaz aylarında yüzde 90 oranında doluluk yaşandı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, eylül ayında da doluluk oranlarının üst seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Şu anda otellerde ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 60-70 civarında. Biz eylül ayı değil, ekim ayında bile yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Batı Karadeniz'in incisi Amasra, özellikle yaz mevsiminde ziyaretçilerin akınına uğruyor. Amasra, doğal güzellikleri ve bakir koylarının yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile turistlerin ilgisini çekiyor. Deniz turizminin gözde merkezleri arasında yer alan Amasra, haziran, temmuz ve ağustos aylarında plajlarında yüksek doluluk oranlarına ulaştı. İlçede büyük liman ve küçük limanda bulunan plajların yanı sıra Tarlaağzı, Bozköy, Çakraz ve Göçkündemirci plajları yaz aylarında büyük ilgi gördü. Amasra, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derecele olması nedeniyle tatilcilerin birinci tercihi arasında yer alıyor.

'EYLÜL AYINDAYIZ AMA DENİZ HALA SICAK VE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR'

Esnaf Hasan Özışık, "Deniz sezonunun geçen seneye oranla bir hayli yüksek seyretti. Havaların ve dalgaların az olması, Bartın'ın diğer sahillerinde denize girmenin yasak olduğu dönemlerde küçük liman ve büyük limandaki plajlarda girişlerin serbest olması bu yoğunluğu artırdı. Eylül ayına gelmemize rağmen deniz suyu sıcaklıklarının halen yüksek seyretmesi nedeniyle bu yoğunluğun okulların açılmasına kadar devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

'OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 60-70 CİVARINDA'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam ise "Havaların güzel gitmesiyle beraber haziran, temmuz ve ağustos aylarında güzel bir sezon geçirdik. İlçemizdeki büyük liman ve küçük limanda bulunan plajların yanı sıra Tarlaağzı, Bozköy, Çakraz, İnkum, Güzelcehisar ve Göçkündemirci plajlarında yüzde 80-90 doluluk oranlarına ulaştık. Şu anda eylül ayında olmamıza rağmen doluluk oranlarımız üst seviyede seyrediyor. Amasra çevre illere yakın olan denizi olan ve balık sezonunda palamudun bolca çıkması nedeniyle deniz sezonu ve balık sezonu şu anda çok yoğun şekilde devam ediyor. Şu anda otellerde ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 60-70 civarında. Biz eylül ayı değil, ekim ayında bile yoğunluk bekliyoruz. Çünkü Bartın Üniversitesi'ne kaydolmaya gelen öğrencilerin, aileleriyle birlikte ilçemizi ziyaret edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasra'da eylülde turizm yoğunluğu sürüyor; otellerde doluluk yüzde 60-70'e ulaştı - Son Dakika

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