Amasra'da fırtına nedeniyle tekneler denize açılamadı, dalga boyu 2 metreye ulaştı - Son Dakika
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Amasra'da fırtına nedeniyle tekneler denize açılamadı, dalga boyu 2 metreye ulaştı

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Amasra\'da fırtına nedeniyle tekneler denize açılamadı, dalga boyu 2 metreye ulaştı
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Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Bartın Amasra'da fırtına etkili oldu; rüzgar saatte 30 kilometreyi buldu, dalga boyu 2 metreye ulaştı. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayıp limana demirledi, Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı ve belediye anonsla uyardı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu, denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Amasra'da, kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülürken, kuzeybatı yönünden hızı saatte 30 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi. Denizde dalgalar oluştu, Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 2 metreye ulaştı. Amasra açıklarındaki kuru yük gemileri, kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de Büyük Liman mevkisinde devriye gezip, bölge halkına fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu. Diğer yandan Amasra Belediyesi ekipleri anons yaparak, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasra'da fırtına nedeniyle tekneler denize açılamadı, dalga boyu 2 metreye ulaştı - Son Dakika
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