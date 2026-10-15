Amasra\'da fırtına nedeniyle tekneler denize açılamadı, dalga boyu 2 metreye ulaştı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu, denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Amasra'da, kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülürken, kuzeybatı yönünden hızı saatte 30 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi. Denizde dalgalar oluştu, Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 2 metreye ulaştı. Amasra açıklarındaki kuru yük gemileri, kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de Büyük Liman mevkisinde devriye gezip, bölge halkına fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu. Diğer yandan Amasra Belediyesi ekipleri anons yaparak, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.