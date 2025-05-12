Amasra'da Tüfek Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde zihinsel engelli çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 6 yaşındaki kardeşi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göçkün köyünde 15 yaşındaki zihinsel engelli B.G, evdeki av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı. Bu sırada 6 yaşındaki erkek kardeşi B.G. ile misafir olarak bulunan 7 yaşındaki H.C.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.G, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elinden yaralanan kız çocuğu H.C.K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.