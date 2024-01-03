 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasra Limanı'na 34. kez yanaşan kruvaziyerle bin 82 Rus turist daha geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Amasra Limanı'na 34. kez yanaşan kruvaziyerle bin 82 Rus turist daha geldi

Rusya'dan yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, Amasra Limanı'na 34. kez yanaştı. Bin 82 Rus turistin geldiği kruvaziyerle birlikte, 18 ayda Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 36 bin 279'a ulaştı. Turistlerin gezeceği yerler arasında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Safranbolu da bulunuyor.

Amasra Limanı\'na 34. kez yanaşan kruvaziyerle bin 82 Rus turist daha geldi
03.01.2024 - 16:10,
Abone Ol

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 34'üncü kez yanaşan 'Astoria Grande? isimli kruvaziyer ile bin 82 Rus turist daha geldi. Böylece 18 ayda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 36 bin 279 oldu.

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, İstanbul'a gittikten sonra bugün bin 82 yolcu ve 426 personelle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezmeye başladı. Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu yer alıyor. Gemi, bugün akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek. Kruvaziyer, Ağustos 2022'de başlayan ve yıl sonuna kadar devam eden 9 seferde 9 bin 23 turist, 2023'de 24 seferde 27 bin 256 toplamda 18 ayda 36 bin 279 Rus turist taşıdı. Gemi 2024 yılının ilk seferinde bin 82 turist 426 mürettebat taşırken, bu yıl 26 sefer daha düzenleneceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

turist, Amasra, Rusya, Denizcilik, Rusya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra Limanı'na 34. kez yanaşan kruvaziyerle bin 82 Rus turist daha geldi - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 50 kişi hayatını kaybetti
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: Amasra Limanı'na 34. kez yanaşan kruvaziyerle bin 82 Rus turist daha geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement