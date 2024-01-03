Amasra Limanı\'na 34. kez yanaşan kruvaziyerle bin 82 Rus turist daha geldi

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 34'üncü kez yanaşan 'Astoria Grande? isimli kruvaziyer ile bin 82 Rus turist daha geldi. Böylece 18 ayda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 36 bin 279 oldu.

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, İstanbul'a gittikten sonra bugün bin 82 yolcu ve 426 personelle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezmeye başladı. Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu yer alıyor. Gemi, bugün akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek. Kruvaziyer, Ağustos 2022'de başlayan ve yıl sonuna kadar devam eden 9 seferde 9 bin 23 turist, 2023'de 24 seferde 27 bin 256 toplamda 18 ayda 36 bin 279 Rus turist taşıdı. Gemi 2024 yılının ilk seferinde bin 82 turist 426 mürettebat taşırken, bu yıl 26 sefer daha düzenleneceği öğrenildi. (DHA)