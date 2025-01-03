Amasra Limanı\'na \'Astoria Grande\' İle 1157 Rus Turist Geldi

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BARTIN'ın Amasra Limanı'na yanaşan, 2025'nin ilk seferini yapan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile ilçeye bin 157 Rus turist geldi.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, İstanbul'a gittikten sonra bin 157 yolcu ve 437 personelle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. Amasra Limanı'na gelen gemideki Rus turistlere, liman çıkışında ilçeyi tanıtıcı broşürler dağıtıldı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezmeye başladı. Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi yer alıyor. Gemi, bu akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek. Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplamda 60 seferde 74 bin 347 Rus turist taşırken, 2025 yılı sonuna kadar 29 sefer daha düzenlemesi bekleniyor.