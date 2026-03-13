Amasra'ya İlk Rus Turist Kruvaziyesi Geldi

BARTIN'ın Amasra Limanı'na, 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerle 2026 yılının ilk Rus turistleri geldi.

Rusya'da önceki gün 819 yolcusu ve 456 kişilik personeliyle yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak Yunanistan'a gitti. Yunanistan'ı 2 gün boyunca gezen Rus turistleri taşıyan gemi, bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kurvaziyerdeki turistler, işlemler sonrası iniş yaptı. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde limandan ayrılıp, Rusya'nın Soçi kentine hareket edecek. Kruvaziyer, 2 Ocak'ta fırtına nedeniyle Amasra Limanı'na yanaşamamış ve İstanbul'a hareket etmişti. Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplam 91 seferde 116 bin 280 Rus turist taşırken, 2026 yıl sonuna kadar 30 sefer daha düzenlemesi bekleniyor.