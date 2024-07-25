Amasya Anadolu Lisesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Su Altı Tarama Robotuyla Derece Elde Etmek İstiyor - Son Dakika
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Amasya Anadolu Lisesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Su Altı Tarama Robotuyla Derece Elde Etmek İstiyor

Amasya Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarladıkları su altı tarama robotu ile TEKNOFEST'te derece elde etmek istiyor. SARP takımı, Antalya'daki elemeleri geçerek Adana'da yapılacak olan TEKNOFEST'e katılmayı hedefliyor. Öğrenciler, su altı arama robotunun son testlerini tamamlayarak manevralarını ve su altında ileri düzey kamerasını test etti. Robotun amacı, arama kurtarma çalışmalarında kayıpları kısa sürede bulabilmek ve su altında video kaydı yapmak. Öğrencilerin 1,5 yıllık çalışması sonucunda robotun maliyeti 69 bin 596 lira oldu.

25.07.2024 13:45
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Amasya'da lise öğrencileri tasarladıkları su altı tarama robotu ile TEKNOFEST'te derece elde etmek istiyor.

Amasya Anadolu Lisesi öğrencilerinden takım kaptanı Ahmet Buğra Kaya (17), Ömer Faruk Çelik (17), Abdülkerim Kaan Karataş (17), Yusuf Alperen Durak (16), Ahmet Eren Yüksektepe (17) ve danışman öğretmenleri Zafer Koçak'tan oluşan SARP takımı tasarladıkları su altı robotu ile 5-8 Eylülde Antalya'daki elemeleri geçerek, 2-6 Ekimde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak olan TEKNOFEST'te derece elde etmek istiyor.

İleri seviye su altı arama robotunun son testlerini tamamlayan takım, robotu havuzda deneyerek manevralarını ve su altında ileri düzey kamerasını test etti. Her bir öğrenci robotun elektronik, yazılım, mekanik ve basın halkla ilişkiler konularında yer alarak titizlikle çalıştı.

Öğrencilerden Yusuf Alperen Durak, AA muhabirine, su altı robotu ile deniz ve göllerde arama kurtarma çalışmalarında kayıpları kısa sürede bulabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ömer Faruk Çelik ise robot üzerinde bir buçuk yıl çalıştıklarını bildirdi. Robotun yüzde 90'lık bir kısmının bittiğini bildiren Çelik, "Geliştirdiğimiz robot herhangi bir arama kurtarma çalışmasında su altında video kaydı ve görsel anlamda fayda sağlayacak." dedi.

SARP Takımı Kaptanı Ahmet Buğra Kaya ise şunları kaydetti:

"Ekibimizle beraber TEKNOFEST insansız su altı aracı üretimi yaptık. İnşallah hayırlısıyla sonuçlanacak. Şimdi son çalışmamız ve son video yükleme aşamamız için havuza geldik ve son testlerimizi yapıyoruz. Su sızdırmazlık için öncelikle batırıp, çıkartıyoruz. Batırıp çıkardığımız zaman hava kabarcıkları motorlarımızdan çıkıyor. Çıktıktan sonra aracımızın su alıp almadığını kontrol ediyoruz. Aracımızın ana amacı suyun altında cankurtaranların ya da sualtı arama ekiplerinin ulaşamadığı yerlere kamera ve renk tespit özelliğiyle beraber herhangi bir nesneyi ya da cismi bulmaya yardımcı olmak. TEKNOFEST 2024 için öncelikle Antalya'da yarışmaya katılacağız. Antalya'da dereceye girdiğimiz zaman Adana'daki TEKNOFEST'te yarışmaya katılmayı planlıyoruz."

Öğrenciler 1,5 yıllık bir çalışmanın sonucunda ileri seviye su altı arama robotunu 69 bin 596 liraya mal etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Anadolu Lisesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Su Altı Tarama Robotuyla Derece Elde Etmek İstiyor - Son Dakika

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