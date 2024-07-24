Amasya Belediye Başkanı Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek güler yüzleri ve samimiyetleriyle enerji aldığını belirtti. Başkan Sevindi, esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

24.07.2024 14:41
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(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, bugün mesaisine esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek başladı. Güçlerini halkın güler yüzü ve samimiyetinden aldıklarını belirten Başkan Sevindi, "Esnafımızı ziyaret edip, hal ve hatırlarını sorduk. Esnaflarımıza hayırlı işler ve bol kazanç diliyorum" dedi.

Sabah mesaisine kent merkezindeki Kocacık Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek başlayan Başkan Sevindi, kendilerine bol ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlarla bir arada olmanın enerji verdiğini söyleyen Sevindi, şöyle konuştu:

"Gençlerin kadınların ve bu kentte yaşayan her bireyin söylemleri ve düşünceleri bizim için çok kıymetli. Bu sebeple her fırsatta vatandaşımızla bir arada olmanın, onların talep ve isteklerini dinlemenin gayreti içerisindeyiz. Mutlu bir şehir, mutlu insanlar ve refah içerisinde bir ortam sağlamak yegane hedefimiz. Hizmet için samimiyet, samimiyet içinde tevazu lazım. Bizler halkımızın yanındayız. Halkın başkanı olarak her daim halkın içerisinde olacağım. Vatandaşlarımız ile biz birbirine kenetlenmiş parmaklar gibi saflarımızı sıkı tutacağız ve dokunmadık gönül bırakmayacağız. İlgi ve alakalarından dolayı Amasya halkına ve esnaflarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Amasya Belediye Başkanı Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika

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