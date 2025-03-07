Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den 8 Mart Mesajı - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den 8 Mart Mesajı

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 8 Mart mesajında, “Kadın gelecek nesillerin yetişmesinde ana aktör, milletimizin istikbalinin de mimarıdır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın ve şehit analarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

07.03.2025 16:16  Güncelleme: 18:38
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(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 8 Mart mesajında, "Kadın gelecek nesillerin yetişmesinde ana aktör, milletimizin istikbalinin de mimarıdır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın ve şehit analarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sevindi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sevindi'nin mesajı şöyle:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözleriyle, toplum içinde kadınlara verdiği değeri her fırsatta dile getirdi. Öyle ki birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini sağladı. Türk kadını, geçmiş yüzyıllardan, içinde bulunduğumuz zaman dilimine kadar; toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde övgüye layık bir şekilde sorumluluğunu yerine getirmiştir. Aile ve toplumsal ilişkilerin direği olan kadınlarımıza minnet borçluyuz. Modern toplumların gelişmelerindeki en büyük pay kadına aittir. Kadının kültür aktarıcısı, dil öğreticisi, kurumsallaşma ve düzen oluşumundaki rolü yadsınamayacak düzeydedir. Günümüz dünyasında ortaya çıkan hızlı teknolojik ve toplumsal değişimlerin etkisiyle toplumun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi ve aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kadınlar çok büyük bir öneme sahiptir. Aileyi oluşturan temel unsurlardan biri kadındır. Ailenin kendi arasında sürdürdüğü birlikteliğin sağlamlığı, toplumu güçlü bir şekilde ayakta tutacak, dolayısıyla devletin varlığını sağlam temeller üzerine kuracaktır. Kadın, annelik özelliğinden kaynaklanan yüce bir değerdir. Kadın var oldukça aile de var olacak, aile var oldukça devlet de var olacaktır. Kadının önemsendiği bir toplumda bireyler de önemsenmektedir. Kadınlar aile birliğinin teminatı, geleceğimiz olan çocuklarımızın istikbalini emeğiyle ilmek ilmek isteyen karşılıksız sevginin kaynağıdır. Kadın, tüm güzelliklerin başlangıç noktası gerek kamusal hayatta gerekse siyasi hayatta varlığıyla önemli başarılara imza atan gurur kaynağıdır. Kadın gelecek nesillerin yetişmesinde ana aktör, milletimizin istikbalinin de mimarıdır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın ve şehit analarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den 8 Mart Mesajı - Son Dakika

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