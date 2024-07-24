Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi\'den 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı Mesajı

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(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı mesajında "Basın özgürlüğü halen tutsak ise; bugün gazeteciler için bir bayramı değil, aslında bir mücadele gününü kutluyoruz demektir. Bu düşüncelerle, 'adaletin bir gün herkes için gerekli olacağını' bir kez daha hatırlatıyor, türlü baskılara rağmen, eğilip bükülmeden görevini icra edebilen değerli basın mensuplarının, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Başkan Sevindi, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bugün bir mesaj yayımladı. Sevindi'nin mesajı şöyle:

"Aradan geçen 116 yıla rağmen, halen gazeteciler tutuklu, haberleri suçlu, basın özgürlüğünü tutsak ise; gazeteciler için bir bayramı değil, mücadele günüdür. Gazetecilik ve Basın Bayramı, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan önemli bir gündür. Geçmişte sansürün yarattığı kötülükleri görmüş ve bununla mücadele ederek hürriyetine kavuşmuş olan Türk basını ne acıdır ki günümüzde aynı özgürlük sorunlarıyla boğuşmaktadır. İktidarın kara kitabının kara sayfalarından biri olan basın hürriyeti konusu, kuşkusuz Türkiye'nin en ciddi sorunları arasında yer almaktadır. Her geçen gün daha da kötüye giden bağımsız medya karnesi ile hükümet, güdümüne sokamadığı gazetecileri, tabiri caizse çeşitli suçlar uydurularak, yıldırmaya, baskı altına almaya ve korkutmaya çalışılmaktadır. Basının özgür olmadığı, sansürlendiği bir ortamda; halkımız sağlıklı bilgileri alamadığı gibi, siyasi şeffaflık ve kurumlar üzerinde hesap verilebilirlik ilkeleri telafi edilemez zararlara uğratılmaktadır. Doğruların söylenmesine, gerçeklerin ortaya çıkarılmasına tahammül edemeyenler, Aradan geçen 116 yıla rağmen, gazetecileri tutuklu, haberleri suçlu, basın özgürlüğünü tutsak etmektedir. Basın özgürlüğü halen tutsak ise; bugün gazeteciler için bir bayramı değil, aslında bir mücadele gününü kutluyoruz demektir. Bu düşüncelerle, 'adaletin bir gün herkes için gerekli olacağını' bir kez daha hatırlatıyor, türlü baskılara rağmen, eğilip bükülmeden görevini icra edebilen değerli basın mensuplarının, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."