Amasya Belediyesi 35 Personeliyle Yollarını Ayırma Kararı Aldı

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(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Geldiğimiz son aşamada, bir aileden birden fazla kişinin çalıştığına dair tespitlerimizi tamamladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda, 35 çalışma arkadaşımızla kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek yollarımızı ayırma kararı aldık" açıklamasını yaptı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin üzerinden geçen 10 aylık sürede yürütülen çalışmalar sonucunda 35 personel ile yollarını ayırma kararı aldıklarını belirten Başkan Sevindi, şu açıklamayı yaptı:

"Belediyemizde bir aileden birden fazla kişinin çalıştığı ve seçim döneminde işe alımların yapıldığı hepimizin malumudur. Bu durum, hakkaniyetli olmayıp toplumun tüm kesimlerini de rahatsız etmektedir. Seçim döneminde hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağımızı söylemiştik. Ancak geldiğimiz son aşamada, bir aileden birden fazla kişinin çalıştığına dair tespitlerimizi tamamladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda, 35 çalışma arkadaşımızla kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek yollarımızı ayırma kararı aldık."