Amasya Belediyesi Annelerini Kaybeden Yavru Köpeklere Bakıyor

Güncel

(AMASYA)- Amasya Belediyesi, annelerini kazada kaybeden yavru köpeklerin bakımını üstlendi. Personel, yavru köpeklere biberonla süt içirdi.

Amasya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir kazada annelerini kaybeden yavru sokak köpeklerinin bakımını üstlendi. Barınakta bakılan yavru köpeklere personel, biberonla süt içirdi.

"Anneleri kadar olmasa da şefkatle bakıyoruz"

Belediye Başkanı Turgay Sevindi, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Anneleri kadar olmasa da yavrulara anne şefkatiyle gözümüz gibi bakıyoruz. Talihsiz bir kazada annelerini kaybeden yavru köpekler mesai arkadaşlarımız tarafından sevgiyle büyütülüyor. Barınağımız şu an 210 köpeğe ev sahipliği yapıyor. İşimizi her zaman severek yapıyoruz. Can dostlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.