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Amasya'da 120 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da 120 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Amasya'da yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan kamyonette yapılan aramada, şasi ve kasa arasındaki doğal boşluk alanında gizlenmiş 120 kilogram esrar ele geçirildi. Kamyoneti kullanan sürücü Muhammed Ç. ve yanındaki Ersin B. gözaltına alındı ve 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Amasya\'da 120 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
03.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:00
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AMASYA'da durdurulan kamyonette ele geçirilen 120 kilogram esrar ile ilgili gözaltına alınan sürücü Muhammed Ç. (24) ile yanındaki Ersin B. (34), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yol kontrolü sırasında Muhammed Ç. yönetimindeki 23 AE 768 plakalı kamyoneti, şüphe üzerine durdurdu. Muhammed Ç. ve araçtaki Ersin B.'nin çelişkili ifadeleri sonrası kamyonetin şasi ve kasa arasındaki doğal boşluk alanının metal parça ile kapatıldığı tespit edildi. Metal parçalar sökülerek yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa kısmında, taban sacı kaldırıldığında gizlenmiş 149 parça halinde, toplam 120 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasya'da 120 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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