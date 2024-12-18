Amasya'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya\'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da bir minibüste 20 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücü ve bir kişi gözaltına alındı.

18.12.2024 12:49
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Amasya'da bir minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü ile araçtaki bir kişi ise emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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