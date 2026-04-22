Amasya'da 23 Nisan Sergisi

AMASYA'da anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı resim sergisi açtı.

Merkez Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, gezi yolunda vatandaşların beğenisine sunuldu. Öğrenciler, sınıfta ve evlerinde biriktirdikleri atık materyalleri öğretmenleri eşliğinde resim çalışmalarında kullanarak çeşitli eserler hazırladı. Eserler açılan sergide ziyaretçilerle buluşturuldu. Açılışta öğrenciler, 23 Nisan temalı şiirler okudu.

'PUZZLE PARÇALARINDAN ATAMIZIN RESMİNİ YAPTIK'

Anaokulu öğrencisi Umut Alper Özel (5), "Evde parçası kaybolan puzzle parçalarını biriktirdik. Öğretmenimizle birlikte resim çalışması yaptık. Bize bu bayramı armağan eden Atatürk'ü unutmadık, onun resmini yaptık. Hepimizin 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsunö dedi.

Öğrencilerden Doğa Bağ (5) ise, "Öğretmenimizle birlikte sınıfımızdaki atık materyalleri kullandık. 23 Nisan Çocuk Bayramı için resim sergisi hazırladıkö diye konuştu.

Öğrenci velilerinden Seda Kızılkaya da etkinlikle çocuklara çevre bilinci kazandırıldığını belirterek, "23 Nisan etkinliği kapsamında çocuklarımız ve öğretmenlerimiz resim sergisi hazırladı. Kullanılan materyaller geri dönüştürülebilir atıklardan seçildi. Böylece çocuklarımıza çevre bilinci aşılandıö ifadelerini kullandı.

Sergi, vatandaşlardan ilgi gördü.