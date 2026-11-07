Amasya\'da 8 yaşındaki Eslem rüzgarda dolanan bayrağı düzeltip öptü

AMASYA'da ekmek almak için evinden çıkan Eslem Sarıboğa (8), rüzgar nedeniyle dolanan Türk bayrağını düzeltip öpüp başına koydu, başka bir esnafın iş yerine astığı Atatürk posterinin önünden geçerken de selam verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzevler Mahallesi'nde ekmek almak için evinden çıkan Eslem Sarıboğa, dönüşte bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgar nedeniyle dolandığını fark etti. Sarıboğa, bayrağı düzelttikten sonra öperek, başına koydu. Daha sonra yoluna devam eden Eslem Sarıboğa, başka bir iş yerinin önünden geçerken asılı bulunan Atatürk posterine dönerek selam verdi. Yaşananlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.