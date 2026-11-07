Amasya'da 8 yaşındaki Eslem rüzgarda dolanan bayrağı düzeltip öptü - Son Dakika
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Amasya'da 8 yaşındaki Eslem rüzgarda dolanan bayrağı düzeltip öptü

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Amasya\'da 8 yaşındaki Eslem rüzgarda dolanan bayrağı düzeltip öptü
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Amasya'da ekmek almaya çıkan 8 yaşındaki Eslem Sarıboğa, rüzgarla dolanan Türk bayrağını düzeltip öptü ve başına koydu. Yoluna devam eden Sarıboğa, başka bir iş yerinin önündeki Atatürk posterine selam verdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'da ekmek almak için evinden çıkan Eslem Sarıboğa (8), rüzgar nedeniyle dolanan Türk bayrağını düzeltip öpüp başına koydu, başka bir esnafın iş yerine astığı Atatürk posterinin önünden geçerken de selam verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzevler Mahallesi'nde ekmek almak için evinden çıkan Eslem Sarıboğa, dönüşte bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgar nedeniyle dolandığını fark etti. Sarıboğa, bayrağı düzelttikten sonra öperek, başına koydu. Daha sonra yoluna devam eden Eslem Sarıboğa, başka bir iş yerinin önünden geçerken asılı bulunan Atatürk posterine dönerek selam verdi. Yaşananlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkAmasyaGüncelEkmekYaşamSon Dakika

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