Amasya'da arızalanan tırı tamir eden kişiye otomobil çarptı, yolcu ağır yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da arızalanan tırı tamir eden kişiye otomobil çarptı, yolcu ağır yaralandı

Amasya\'da arızalanan tırı tamir eden kişiye otomobil çarptı, yolcu ağır yaralandı
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Amasya çevre yolunda arızalanan tırda yolcu olan İlhan Ağırman (33), tamir için indiği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Ağırman hastanede tedavi altına alındı.

Amasya'da seyir halindeyken arızalanan tırda yolcu olarak bulunan ve tırı tamir etmek için inen kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, çevre yolunda H.Y'nin kullandığı 60 ADV 183 plakalı tırın arızalanması üzerine tırda yolcu olarak bulunan İlhan Ağırman (33) aşağı indi.

Ağırman'a tırı tamir ettiği sırada arkadan gelen M.B. yönetimindeki 34 BGJ 963 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ağırman, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da arızalanan tırı tamir eden kişiye otomobil çarptı, yolcu ağır yaralandı - Son Dakika

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