Amasya\'da Aşırı Yükleme Yüzünden Traktör Römorku Devrildi

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AMASYA'da saman balyası taşınan traktörün römorku, aşırı yükleme nedeniyle devrildi. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mecitözü- Amasya kara yolunda meydana geldi. Römorkuna kapasitesinden fazla saman balyası yüklenen traktör ilerlerken yolun sağına devrildi. O anlar, ayı yöne giden bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, dengesiz yüklenen traktör römorkunun bir süre tehlikeli şekilde ilerlediği, ardından yükün ağırlığına dayanamayarak devrildiği anlar yer aldı.