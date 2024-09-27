Amasya\'da Baca Deliğine Düşen Kedi Kurtarıldı

AMASYA'da baca deliğine düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay bu sabah saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesinde bulunan pideci dükkanında meydana geldi. Dükkanın çatısına çıkan kedi, buradan baca deliğinin içine düştü. Bacaya düşen kediyi görenlerin ihbarıyla olay yerine Amasya Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, kedi düştüğü baca deliğinden kurtarılarak salıverildi.
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