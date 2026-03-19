Amasya'da Bayram Güvenliği Önlemleri
Amasya'da Bayram Güvenliği Önlemleri

19.03.2026 14:11
Vali Önder Bakan, Ramazan Bayramı'nda 170 araç ve bin 93 personelle güvenlik sağlanacağını duyurdu.

AMASYA Valisi Önder Bakan, Ramazan bayramında alınacak güvenlik önlemlerini açıkladı. Vali Bakan, "Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 170 araç ve bin 93 personelimiz görev yapacaktır" dedi.

Amasya Ramazan Bayramı Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı Vali Önder Bakan'ın katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya Vali Bakan'ın yanı sıra, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da eşlik etti. Toplantıda, ramazan bayramında alınacak güvenlik önlemlerini açıklandı. Amasyalıların bayramını kutlayan Vali Bakan, "Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 170 araç ve bin 93 personel, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 77 personel, Acil Sağlık Hizmetleri'nde 28 araç ve 90 personel, AFAD ve itfaiye teşkilatlarımızda 45 araç ve 149 personel, Karayolları Şube Şefliği'nde 25 araç ve 40 personel ile görevleri başında olacaklardır. Ayrıca telekom, elektrik ve doğalgaz arızalarına karşı da sorumlu kuruluşlarca gerekli planlamalar yapılmıştır" diye konuştu.

Sürücülere de hız sınırına uymaları ve emniyet kemerlerini mutlaka takmaları konusunda uyarılarda bulanan Vali Bakan, "Unutmayın! Bir anlık ihmal, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. İhtiyaç halinde vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden devletin tüm imkanlarından hızlı bir şekilde yararlanabilirler. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için alınan tedbirlerin amacı sizlerin sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bayram geçirmesini sağlamaktır. Ramazan Bayramı'nın Amasya'mıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bayram sensiz olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
