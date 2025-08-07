Amasya'da Çocuklara Güvenlik Eğitimi

Amasya İL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerine kişisel Güvenlik Eğitimi verdi.

Fatih Cami bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, polis ekipleri çocukların kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları, karşılaşabilecekleri güvensiz durumlarda neler yapmaları gerektiği, güvenli internet kullanımı ve dijital risklere karşı alınacak önlemler gibi önemli konularda bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Eğitimlerin ardından, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Geleceğimizi İnşa Ediyoruz" projesi kapsamında yaş pasta yapımı kursundaki gençler tarafından hazırlanan pastalar öğrencilerine ikram edildi.